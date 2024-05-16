Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2024 00:30
Üniversiteden Belediyeye Geçiş Hakkında

Üniversitede idari personel olarak çalışmaktayım. belediyeye geçiş düşünüyorum. belediyeye geçiş yapan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Kurumumdan muvafakat alamıyorum fakat belediyenin üniversiteye göre maaş ve sosyal haklar konusunda daha iyi olduğunu mahkemeye gerekçe olarak sunup geçiş yapabilir miyim?

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