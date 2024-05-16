KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Mayıs 2024 00:41
Hükümetin kamu alımı algı oyunu

Hükümet kasıtlı olarak alım olmayacak bilgisi pompalıyor.Şu aralar milleti kamudan vazgeçirip bi an önce özelde işe başlasınlar da işsizlik düşsün diye bekliyorlar.Böylece Gss den de vergi alacaklar.Borçlar ödenecek.Çünkü sizin özelde işe girmeniz onların kontrolü dahilinde değil.Bunu kontrol etmeye çalışıyorlar.Bu anlamda iş yeri açana 150 bin Tl ye kadar destek paketi açıkladılar.Madem tasarruf vardı neden destek paketi sağlıyorsun? Tüm olay bu .Kpss çalışın.Özel sektöre girmemeniz demek bunların emeklilere gelir yardımı yapamaması demek

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