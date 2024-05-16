Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2024 01:09
üniversite koruma güvenlik maaş
arkadaşlar bir sorum olacak üniversitelerde 4B koruma ve güvenlik personeli önlisans maaşlari nedir?

anaokulterk9
Aday Memur
16 Mayıs 2024 01:36

33500 civarı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite Büro Personeli maaş hk.ünilerin servisleri de kalkar mı ?İhaleyi hangi kaynaklardan öğrenebilirim?Üniversite becayiş tek sayfaBelediyelerde uzman olanların mağduriyeti2024 Naklen Atama KontenjanlarıYÖK Yükselme sınavıBECAYİŞ HK.Tasarrufsa Her Aşamada Tasarruf Lazımüniversite koruma güvenlik maaş

Sözlük

youtube 2 tasarruf tedbirleri 3 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 2 flebit 2 dünya çiftçiler günü 2 tıpış tıpış 1 hamak 2 bayhan 3 solunum sistemi 1 gel beni halime bırak 2

Son Haberler

İşte memurların sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken etik ilkeleriYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar16 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları2024 Erken Rezervasyon Fırsatı!40.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?