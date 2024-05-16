Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 07:46
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının haftaya TBMM Komisyonuna gelmesi bekleniyor. Ek ders ücretindeki artış planına Maliye Bakanlığına takıldı. 160 sabit gösterge olmasına maliye karşı çıktı. Hayırlı işler. Tasarruf nasıl oluyormuş?


TalhaEymenn
Aday Memur
16 Mayıs 2024 09:27
Tasarruf yapacaz diye yakında maaş da vermeyecekler.

mıcheal owen
Şube Müdürü
16 Mayıs 2024 09:35

Bakalım uzman ve başöğretmenlik süresinin düşme talebine ne karar verecekler. Öğretmenin lehine olan maddelere onay vermeyin aleyhine olanlara onay verin ne güzel.


Asur72
Memur
16 Mayıs 2024 09:38

Kaynak nedir hocam.


Özgürlükzamanı
Aday Memur
16 Mayıs 2024 09:40

Bu iktidar seçimlerden ders çıkarmamış çıkarmaz da

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