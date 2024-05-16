Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 09:28
mübaşir maaşı
2024 yılı lisans mezunu bir mübaşirin maaşı ne kadar ?

canpare61
Memur
16 Mayıs 2024 09:30

Sozlesmeli,kadrolu,evli bekar görev yeri hepsi etkili


Alem1461
16 Mayıs 2024 09:32
bekar olarak düşünürsek, görev süresi fark etmez
canpare61, 13 dk. önce

Sozlesmeli,kadrolu,evli bekar görev yeri hepsi etkili

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