Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2024 09:48
doktora şiddette hemen aksiyon alan bakan
https://x.com/drfahrettinkoca/status/1790780034178744442?s=46 sağlık bakanımız personelinin arkasında daima. sağ olsun.

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2. şark muafiyetiHaciz icra konusuPsikiyatri tanısından emekliye sevk edilen personelin dönüşüne neden sıcak bakılmıyor?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıRefakatçi izniİl'in verdiği ibkayı Egm bozabilir mi?

Sözlük

yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 1 the fall 1 youtube 2 Mother of the Bride 2024 1 omayraaa 4 tıpış tıpış 1 hayatın anlamı 2 buzlu cam görünümü 1 Geçmişe yolculuk 1 sürülmek 1

Son Haberler

Şırnak'ta PKK'ya operasyon: 40 gözaltıMEB ortaokul öğrencileri için ilk kez 'zanaat okulu' açacakKamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacakSon bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildiTürkiye'de geçen yıl 1 milyon 314 bin trafik kazası oldu

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?