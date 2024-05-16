Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2024 09:48
Doktora şiddette hemen aksiyon alan Sağlık Bakanı

https://x.com/drfahrettinkoca/status/1790780034178744442?s=46 sağlık bakanımız personelinin arkasında daima. sağ olsun.

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