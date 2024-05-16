Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mayıs 2024 10:00
2024 yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı?

Moral eğitim merkezleri yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı bilgisi olan var mı ?


Beuco
Aday Memur
16 Mayıs 2024 10:38
İzmir Seferihisar ve İzmir Urla kampları açıklandı

mhm123456
Aday Memur
16 Mayıs 2024 11:04
seferihisar açıklandı mı
Beuco, 2 saat önce
İzmir Seferihisar ve İzmir Urla kampları açıklandı

pol29
Aday Memur
16 Mayıs 2024 11:18
sizce Seferihisar mı Urla mı bilgi sahibi olan veya konaklayanlar bilgi verebilir mi?
Toplam 3 mesaj

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