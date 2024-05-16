Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 10:03
İl disi istege bagli yer değiştirme

İLdışı tayinlerde muhtemel boşalacak yani okuldan tayin talebinde bulunanların yerleri muhtemel olarak görülebiliyor mu bu durum sadce özür gurubunda mı görülebiliyor


bahçesaray
Memur
16 Mayıs 2024 10:33
özür grubunda

oyuncu5561
Aday Memur
16 Mayıs 2024 11:00
İl dışında muhtemel boşalabilir deyip az puanı olan biri o ildeki tüm okulları yazması mantıklı mı ?
bahçesaray, 2 saat önce
özür grubunda

Enkidu1
Memur
16 Mayıs 2024 11:47

Hocam il dışı atamada sadece atamaya açılan boş kadrolar tercih edilebiliyor, diğerleri görünmüyor bile, yani ildeki tüm okulları yazabilmek mümkün değil.

oyuncu5561, 2 saat önce
İl dışında muhtemel boşalabilir deyip az puanı olan biri o ildeki tüm okulları yazması mantıklı mı ?

oyuncu5561
Aday Memur
16 Mayıs 2024 11:48
Teşekkür ederim
Enkidu1, 59 dk. önce

Hocam il dışı atamada sadece atamaya açılan boş kadrolar tercih edilebiliyor, diğerleri görünmüyor bile, yani ildeki tüm okulları yazabilmek mümkün değil.

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