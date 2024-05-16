Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 11:01
CTE Lojmanları ve tayin

Meraba arkadaşlar tasarruf paketinden dolayı lojmanlarında kirası artacakmış ne kadar bir artış olur ve tayinler ne zaman açıklanır?


Zeytun31
Memur
16 Mayıs 2024 11:42
Tayinler yolluklardan dolayı istediğin gibi olmayacak. Kiralar rayiç düzenleme var. gözü bize diktiler devree
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