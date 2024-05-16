Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 11:45
Münhal Kadro
Münhal Kadro durumunda düşük puanlı birinin ildeki tüm dolu kadroları yazması bir ihtimal il dışı çıkmasını sağlar mı

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