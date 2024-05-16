Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Mayıs 2024 11:53
Memur sen in , GİH memurunun zararına çalışması

Memurlar, memur sen de bir dakika bile durmamalı hemen istifa etmeli. Yardımcı Hizmetler

Sınıfının GİH e Dahil edilmesi demek aynı zamanda GİH lerin YHS olması

demektir. Yani GİH lere YHS işlerinin yaptırılması demektir Memurlar aklını

başına almalı .


BlackMetin
Aday Memur
16 Mayıs 2024 11:57
Böyle bir konu şuan gündem de varmı? Üstelik YHS yi GIH yaparsa GIH görev tanımları bellidir. Ötekileştirme yapmayın. Niyetiniz kötü olduğu yazıdan belli oluyor.
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