Şahıs Şirketi Olan Aday

Merhaba. İnternette ikinci el ürün satmak için bir şahıs şirketi kurduk. Adıma kayıtlı bu şirket ile kendi sigortamı da ödüyorum. Bu şirket nedeniyle;

1. KPSS'lere girmemde bir engel olur mu?

2. Memur olmak için şirket sahibi olmanın engel olduğunu biliyorum (yanlış biliyorsam lütfen düzeltin) - Atanma gibi bir durum olana kadar ya da olunca hangi aşamada bu şirketi kapatmam gerekiyor? Bu konularda bilgisi olan biri yardımcı olursa çok sevinirim. Ufak tefek kazanıyoruz geçimimize yardımcı oluyor bu online satışlar, o yüzden boş yere şirketi erkenden kapatmak istemiyorum.