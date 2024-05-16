Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 12:52
YÖK 4B / 657 ' ye Geçiş

Merhaba, üniversite hastanesinde 2024 yılında yeni başlangıç yapan bir personel süresiz 4B li olarakmi devam eder, yoksa 3 sene sonra 657 ye tabii mi olur?

Kimileri 657'nin sadece o süre zarfında çalışanlara geldiğini söylüyor. Halen süresiz sözleşmeli devri devam ediyor deniyor. Personel işlerinde çalışan yada bu konu hakkında fikri olan arkadaşları yoruma beklerim selamlar.


Eak1000
Memur
16 Mayıs 2024 12:54
sözleşmeli 3+1 oldu o süreden sonra girenler için.

Berat k
16 Mayıs 2024 12:56

Bende öyle söylüyorum ama o sadece o süre zarfında çalışanları kapsadığı söyleniyor... Net bir cevabinida bulamadım. Kadro yakmayı planlıyorum düşünüyorum.

Eak1000, 3 saat önce
sözleşmeli 3+1 oldu o süreden sonra girenler için.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu Tasarruf Planı Kapsamında Destek Personeli Sayısının Azaltılması HK.Promosyon iadeGöç İdaresi 4/B li personel görevlendirme emsal kararDestek personel sayısı azaltılacak?Sözleşmeli Personel Eş durumu tayin3+1 Öncesindeki AskerlikKadrolu memurken istifa ile sözleşmeliye geçiş.4B Hizmetli unvan değişikliği olmadan atanır mıÜniversitede Amirim beni dışarıya Üniversite ihtiyaçları için Markete gönderebilir mi ?YÖK 4B / 657 ' ye Geçiş

Sözlük

vesika ekmeği 1 omayraaa 3 boru anahtarı 1 shadow banning 1 15 mayıs 2024 Türkiye-Japonya Voleybol maçı 3 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 3 çöp kovası 1 Mother of the Bride 2024 1 longyou mağara kompleksi 1 tristan ve isolde 3

Son Haberler

22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandıMerkez Bankası'nın rezervlerinde artışNuman Kurtulmuş: Siyasi partilerle birlikte ortak bir yol bulacağızBeşiktaş'taki yangın faciası için 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izniTBMM'de 'tasarruf' çalışması

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?