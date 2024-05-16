KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Mayıs 2024 12:57
Artık Alım Olmayacak mı ?

Cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek in dediğine göre Kpss konusu kapandı gibi birşey...3 yıl alım çok çok az olacakmış ikisinin dediğine göre... Bu kadar insan sınava çalışıyor sınava kalmış 1 ay yapılacak açıklama mı bunlar şimdi ? iyi de kardeşim ekonomi bozulduysa, neden bu işin faturası kpss çalışanlarına kesiliyor ? bizim ne suçumuz var şimdi ? kamuya torpille girmiş yüzbinlerce insan var, emekliliği gelip emekli olmayanlar var onlar için bir düzenleme yapmak yerine , kpss ye çalışan insanlara Ceza kesmek Niye ?

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