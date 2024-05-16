Mebbis mebbis olalı böyle zulüm görmedi

aynı sorunları bende yaşıyorum, sırf devamsızlık girmek için e okula her gün girmem lazım, önce normal şifre ile giremez olduk, aylardır e-devlet ile giriş yapıyorduk sonra onu da girilemez yaptılar

şimdi meb ajanda üzerinden giriyoruz ama zorla telefona desen şifre koyduruyor program, ben telefona şifre koymak istemiyorum sırf devamsızlık gireceğiz diye desen şifre ile kullanmak zorunda kalıyorum telefonumu