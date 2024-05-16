Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 13:08
Mebbis mebbis olalı böyle zulüm görmedi

Mebbise girişte meb ajanda onayının idari işleri ne kadar zorlaştırdığını bu uygulamaya karar verenler farkında mı acaba? Okullarda bu durum ciddi zaman ve iş kaybına sebep oluyor. Buda yetmezmiş gibi E-okul da öğrenci veli telefonunu görebilmek içinde meb ajanda kodu istemeye başladı. bu işlerin bu kadar zorlaştırılmasındaki amaç nedir? Bu sorun kim nasıl çözer acaba?


Velocıraptor
Genel Müdür
16 Mayıs 2024 13:19

zannediyorum meb ajanda denen zırvalığı mühim birinin 9 yaşındaki yeğeni yaptı. bu kadar rezil bu kadar amaçtan kopuk bir şeyin başka bir açıklaması olamaz.

bir işiniz de kolaylık getirsin arkadaş !!!


Sempatikbiri95
Aday Memur
16 Mayıs 2024 13:40

Bence güvenlik duvarı aşıldı.Bunu yapıp yüksek meblaglar isteyen hackerlar var.vikilis belgelerini hatırlayın.Bize açıklanmaz nedeni ama bence ikinci doğrulama işlemi kvkk açısından doğru.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
16 Mayıs 2024 14:16

aynı sorunları bende yaşıyorum, sırf devamsızlık girmek için e okula her gün girmem lazım, önce normal şifre ile giremez olduk, aylardır e-devlet ile giriş yapıyorduk sonra onu da girilemez yaptılar

şimdi meb ajanda üzerinden giriyoruz ama zorla telefona desen şifre koyduruyor program, ben telefona şifre koymak istemiyorum sırf devamsızlık gireceğiz diye desen şifre ile kullanmak zorunda kalıyorum telefonumu

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