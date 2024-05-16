Sosyal gruplarda insanları itibarsızlaştırmaya çalışan patolojik vakalılar

Muhtemelen 90 puan üstü alamamış ve hala atanamamış

ve hayat adına hiçbir tecrübesi olmayıp sadece ordan burdan okuduğuyla veya duyduğuyla "öğrendiklerini" kullanarak karalamaya çalışan bazı patolojik vakalar var.PAtolojik deme sebebim de hepsinin iç dünyasındaki kaosun ve o rahatsız kişiliğinin başkalarına zarar verici şekilde dışa yansımasıdır.Görüştüğüm bir psikiyatriste bu durumu sorduğumda şu yanıtı veriyor:"Bu kişiler ya aile hayatlarından ya da mevcut durumlarından hoşnut olmayıp yaşadıkları belirsiz gelecek ve hayattaki adaletsizlik duygusuna karşı tepki oluşturuyorlar.Bunun tepkisi de dışarı, sürekli insanları ya aşağılayıcı konuşmak ya da karşı taraf ne konuşursa konuşsun muhalefet edip ona psikolojik üstünlük kurmak olarak ortaya çıkıyor.Çünkü dünyada adaletsiz bir konumda ezildiğini düşünen bu kişi başkalarını da ezmeye çalışır.Misal karşıdakine ,kendisine göre, yanlış bildiği bir konuyu güzellikle bak bu yanlıştır demek yerine ona bu yanlıştan saldırıp psikolojik taarruz düzenler.Yaş ilerledikçe beyin büyür ve kafatası baskısı artar.Bu sebeple sinirler sıkışır ve sinir durumu artar.Yaşı ilerledikçe huysuzluk durumunun artması bu sebeptendir.O kişi için tek amaç vardır.Ezilmişlik duygusunu yenip özgüvenini tazelemek ve yeniden egosunu yukarılara çıkarmak.Bunun için de ne olursa olsun karşıdakinin varlığına saldırır.Konu üzerine hiçbir bilgisi olmasa bile konuşur.Çünkü asıl amacı karşıdakini nakavt etmektir.Yenilmiş egosunu yeniden toparlamak istiyordur çünkü.Ha şöyle bir durum da vardır.Bu kişi bir toplulukta anksiyete sahibi olabilir.Grupta sorun çıksın istemiyordur.En ufak bir değişiklik onda çok olumsuz etkiler yapıyor olabilir.Anksiyete sahibi birey tedirgin hayat yaşadığı için her şeyin sorunsuz ve sıradan olması gerektiğini düşünür.Belki de bahsettiğiniz gruptaki kişiler o grupta farklı söyleyiş tarzına ve davranışa karşı tepki geliştirmiş olabilir.Ancak bu tepkiyi vermesi normal olarak karşılanacağı anlamına gelmez tabi.Bu da bir vakadır."