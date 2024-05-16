Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 13:45
Temmuz zamı: son dakika

Temmuz ayında devlet memurları maaşlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılacağı açıklandı. Enflasyon oranlarının yükseldiği ve yaşam maliyetlerinin arttığı bir dönemde alınan bu karar, kamu sektörü çalışanlarını bir miktar rahatlatmadı.çünkü temmuz ayında kamu işçilerine %30 zam yapılacağı belirtiliyor.Ücretlerdeki düzenleme, çeşitli devlet dairelerinin düzgün işleyişinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan devlet memurlarının sıkı çalışmasının ve özverisinin tanınmasına yönelik bir adımdır.ancak temmuz ayında memurları yapılacak zamla kamu işçilerini yapılacak zam oranı %30'da eşitlenirse Bu hareketin çalışanlar arasında morali artırması ve işgücündeki genel verimliliği artırması bekleniyor. Ancak, bu artışın olumlu bir gelişme olmasına rağmen, diğer ekonomik zorlukların ve farklı sektörler arasındaki ücret eşitsizliklerinin giderilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi açısından önemli olduğunu belirtmek önemlidir.


impostor
Şef
16 Mayıs 2024 15:23

Bu hükümet 2028 Mayıs'a kadar 1 Allah kuruşu bile vermez

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