Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 13:50
İl içi re'sen atamalarda üç yıl şartı varmı

Merhaba geçen yıl il dışı olarak bulunduğum ile depo olarak tayinim çıktı iki ay sonra depodan re'sen bir okula atamam yapıldı şimdi il içi tayin istedim ancak bulunduğum ilde üç yılımı doldurmadığım için red edildi. Bu şekilde tayin isteme hakkım yok mu. Re'sen atamalarda üç yıl şartı varmı acaba.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
16 Mayıs 2024 15:01

Norm kadro fazlası olanların tayin hakkıyla ilgili küçik bir ayrıntı var.

Şöyle düşüneceksiniz; Hiç yerim değişmeseydi şimdi 3 yılllık şartı doldurmuş olur muydum. Yerim değişti 3 yıllık kronometre sıfırlandı mı?

Sizin talihsizliğiniz il dışından yeni gelmiş olmanız. 2 yıl bu okulda kalmanız gerekiyor. İl deposunda veya herhangi bir okulda 3 yıl kalarak resen yeriniz değiştirilseydi atama isteyebilirdiniz.


bahçesaray
Memur
16 Mayıs 2024 15:04
son 2 okulda 3 yıl doldu ise isteye bilirsiniz, sizin durum için norm öncesi + norm fazlası = 3 yıl olmalı
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