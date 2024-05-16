Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 13:57
Bilgisayar teknisyenliğini tavsiye eder misiniz?

Merhabalar,

Bam zabıt katipliğinden ilk derece bilgisayar teknisyenliğine geçişi önerir misiniz? Özellikle İzmir Adliyesi. (UDS bilgisayar teknisyenliğini kazandım. Ancak istediğim yer gelmediği için kararsız kaldım.)

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