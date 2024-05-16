Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 14:16
Uzman öğretmenlik başvurusu

Geçen yıl uzman öğretmenlik başvuru kılavuzu bu aralar yayınlanmıştı,bu yıl ne zaman belli olacak acaba? Kanun çıkmadan kılavuz geçen yılki yönetmenliğe göre her an yayınlanabilir mi?


oguz6177
Aday Memur
16 Mayıs 2024 14:24

yayınlanmaz


mıcheal owen
Şube Müdürü
16 Mayıs 2024 14:28

Eski kanun geçerli değil mi hocam yenisi yapılana kadar

oguz6177, 1 saat önce

yayınlanmaz


sınıfcı60
Şef
16 Mayıs 2024 14:31

Kanun değişikliği ardından yönetmelik değişikliği gerekiyor. Ardından başvuru süreci olabilir. Bu süreçte işler hızlı gitse bile haziranda olur ancak.


sınıfcı60
Şef
16 Mayıs 2024 14:32

Anayasa mahkemesinin iptal ettiği bazı maddelerin haziran ayına kadar düzenlenmesi gerekiyor. Bu ay kanun değişikliği olursa gerisi kolay. Bekliyoruz..

mıcheal owen, 1 saat önce

Eski kanun geçerli değil mi hocam yenisi yapılana kadar

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