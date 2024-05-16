Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 14:54
2016'da 2,4 milyon olan memur sayısı 2024'te 5,2 milyon olmuş.

2016 haberi :

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/bakanlik-memur-sayisini-acikladi,h1GGgMkSy0m4wTJ_8TGTCg

2024 haberi :

https://www.yenisafak.com/yazarlar/ahmet-unlu/2024-yili-mart-sonu-itibariyla-her-statudeki-kamu-personel-sayisi-aciklandi-4620532


KamudaMemur
Genel Müdür
16 Mayıs 2024 15:19

haberler yanlıştır. o sürede o kadar alım olmadı.


impostor
Şef
16 Mayıs 2024 15:20

Bir de bu hükümet 20 sene önce iktidara geldiğinde devleti kucultecegiz, kurumları ozellestirecegiz, devlet daralacak diyordu. Geldiğimiz noktada her şey o kadar kötü ki herkes memur olmak istiyor.


KamudaMemur
Genel Müdür
16 Mayıs 2024 15:22

artık herkes işçi olmak istiyor. Memurlardan dilekçe veren de var.

impostor, 13 dk. önce

Bir de bu hükümet 20 sene önce iktidara geldiğinde devleti kucultecegiz, kurumları ozellestirecegiz, devlet daralacak diyordu. Geldiğimiz noktada her şey o kadar kötü ki herkes memur olmak istiyor.

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