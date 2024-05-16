Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Mayıs 2024 15:05
Botaş 121 kişilik alım sonuçları açıklandı

Ben hic araştırmadım öyle rastgele bı il yazıp girdim mülakata ya olursa kafasında. Mülakatı kazanmisim ama başvurduğum yer ilanda Kahramanmaraş/Kayseri yazıyordu ben nerden ev tutcam nerede caliscam &#128514;

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