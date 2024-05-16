Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mayıs 2024 15:58
Derece/kademe

14.04.2020 tarihinde ön lisans Paramedik olarak atandım 15.05.2023 tarihinde 7433 kanunu ile kadroya geçtim 16.05.2023 tarihinde Derece/Kademe 9/2 olarak sistemde görünüyor 4 yıl 1 ay süre oldu Derece/Kademe hala 9/2 bunda bir ilerleme olması gerekmiyor mu ? Birde Haziranda iller arası tayin isteyecem bir problem oluşturur mu ? Yardımcı olursanız sevinirim.

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