Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 16:36
Derece Kademe hakkında Yardım Edermisiniz

2011 5. ayında memuriyete lise mezunu olarak sözleşmeli başladım anadolu lisesi 1 sene hazırlık olmak üzere 4 yıl okudum lise mezuniyet tarihim 2010 şuan 4 yıllık üniversite mezunuyum hangi derece kademede olmam gerekiyor bu konu hakkında yeterli bilgisi olan biri hesaplarsa sevinirim teşekürler.


katip1988
Memur
16 Mayıs 2024 16:43

Detayları aşağıda belirttim

İse lisans olarak başladın diyelim

Lisans 9/1 den başlar.

13 sene hizmetin var 4 dik 1 yan yapar

5/2 olursun

2016 toplu sözleşme 1 yan ceza almadan 8 yıl hizmete 1 yan alırsın 5/3 olursun

Anadolu lisesi içinde hazırlık okuduğunda 1 yan alman gerekir.

Bu seneki terfi tarihinde 4/1 olman gerekiyor.

Terfi tarihini belirtmemişsin.

Personel ekranından özlük bilgisi/ terfilere tikla ordan ulasabilirsin karşılaştırma yap


Bumuadalettt
16 Mayıs 2024 16:50

Komisyon tarafından emsle takıldığım söyleniyr terfi tarihim 8. Ayın 1 i emsal hesabı nasıl yapiliyr


katip1988
Memur
16 Mayıs 2024 16:52

Emsale takılırsan seneye 4 e düşersin muhtemelen


Bumuadalettt
16 Mayıs 2024 17:13

Emsale takiliyormuyum kaç yıl takılmişım nasıl hesaplarız

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