Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 16:45
Tecrübe sahibi pm meslektaşlar yazarsa sevinirim
asalet tasdik olmadan taksirli yaralama suçu işledim şahısla uzlaştık adli olarak uzlaştırma sağlandı idari olarak 10 ay kısa süreli kıdem cezası verildi mesleğimin 6. ayında olmuştu olay üzerinden 7 ayda açıkta kaldım yarın başlama yaptırıyorlar anlayamadım tekrar ilişik kesip ihraç ederler mi lütfen aydınlatır mısınkz?

Kenzo123
Aday Memur
16 Mayıs 2024 16:48

Kademe durdurma cezası aldığın için ihraç ederler


Konan Bey
Aday Memur
16 Mayıs 2024 16:49
o zaman niye başlama yapıyorlar anlayamadı. direk ihraç etmiyorlar
Kenzo123, 1 saat önce

Kademe durdurma cezası aldığın için ihraç ederler


Kenzo123
Aday Memur
16 Mayıs 2024 16:50

Başlatıp tebliğ edeceklerdir

Konan Bey, 1 saat önce
o zaman niye başlama yapıyorlar anlayamadı. direk ihraç etmiyorlar

Konan Bey
Aday Memur
16 Mayıs 2024 16:51
resmen insanın psikolojini bozmak açamlanıyor o zaman :))
Kenzo123, 1 saat önce

Başlatıp tebliğ edeceklerdir


Kenzo123
Aday Memur
16 Mayıs 2024 17:10

Kademe durdurma cezasına dava açmadın mı

Konan Bey, 1 saat önce
resmen insanın psikolojini bozmak açamlanıyor o zaman :))

Konan Bey
Aday Memur
16 Mayıs 2024 17:12
daha bugün geldi ceza
Kenzo123, 55 dk. önce

Kademe durdurma cezasına dava açmadın mı

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