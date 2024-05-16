Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mayıs 2024 16:51
il içi tercihleri iptal edip yeniden düzenleyebilir miyiz?
merhaba arkadaşlar. il içi tayin istedim. tercihlerimin yerlerini değiştireceğim. iptal edip yeniden düzenleyip tercih edebilir miyim?

matematikçi10
Memur
16 Mayıs 2024 16:58
okulunuza tercihlerimde sehven yanlışlık yaptım diye dilekçe vererek deneyebilirsiniz. Okul ilçe il hangisinde ise onay oradan iptal ederler büyük ihtimalle.
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