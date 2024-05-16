Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


16 Mayıs 2024 17:21
Madem yarına çıkamayacağımızın garantisi yok. Neden çalar saat kurulur.

İşte umut bu

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