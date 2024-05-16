KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


16 Mayıs 2024 19:18
Kafam karışık

Fen öğretmenliği 1. Sınıfım ytü okuyorum atamalar çok kötü, okulu değiştirmeyi düşünüyorum. Ne yapmalıyım öğretmenliği bitirince seçime denk geliyor. Kafam çok karışık.

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