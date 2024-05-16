4b sözleşmeli şoför hakkında

herkese merhaba ben ösym aracılığıyla bir kuruma 4 b sözleşme li şoför olarak atandım, kurumda benim gibi 4b li olan yok, çoğu işçi kadrosundan gelme, sorum şu, benim haklarımla onların hakları ayrı mıdır, resmi tatillerde vs çalıştırılma durumunda farklılık gösterir mi, çünkü onlar çalıştıklarını söylediler,

herkese merhaba ben ösym aracılığıyla bir kuruma 4 b sözleşme li şoför olarak atandım, kurumda benim gibi 4b li olan yok, çoğu işçi kadrosundan gelme, sorum şu, benim haklarımla onların hakları ayrı mıdır, resmi tatillerde vs çalıştırılma durumunda farklılık gösterir mi, çünkü onlar çalıştıklarını söylediler,