Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Mayıs 2024 19:28
4b sözleşmeli şoför hakkında
herkese merhaba ben ösym aracılığıyla bir kuruma 4 b sözleşme li şoför olarak atandım, kurumda benim gibi 4b li olan yok, çoğu işçi kadrosundan gelme, sorum şu, benim haklarımla onların hakları ayrı mıdır, resmi tatillerde vs çalıştırılma durumunda farklılık gösterir mi, çünkü onlar çalıştıklarını söylediler,

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