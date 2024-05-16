Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Mayıs 2024 19:44
Muvafakatname onayı sonrası

Merhabalar. Ben hazine ve maliye bakanlığına atandım. Başka bir ildeki defterdarlığa geçiş yapmak istiyorum. Muvafakatname onaylanmış. Şimdi de neyi beklediğimi anlayamadım. Bu konuda bilgisi olan biri bana yardımcı olabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

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