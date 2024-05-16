Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
16 Mayıs 2024 20:46
Güvenlik görevlisi başka iş yaptırılması hk

Devlet hastanesinde güvenlik olarak çalışmaktayim. Kalite yönetim müdürü güvenlik haricinde işler yüklüyor danışma olarak kullanıyor otoparka dikiyor. Bununla ilgili güvenlik şubeye bildirim yaptık ancak değişen birşey olmadi. İlçedeki güvenlik şubede kurumdan yana sanıyorum. Bakanliğa bildirilse bu durum bir değişiklik olurmu. Çözüm nedir?

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