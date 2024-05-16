Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mayıs 2024 21:17
Bedelli askerlik sonrası

Merhaba. 3+1 sağlık bakanlığında sözleşmeli memurum. Bedelli askerlik öncesi dilekçe verip işten ayrılmıştım. Terhis oldum. Şimdi dilekçe verip işe başlamak için 1 ay sürem var mı yoksa hemen mi başlamam gerekiyor. 1 ay sürem varsa ona göre 1-2 hafta dinlenip öyle işe başlayacağım


beurak0000
Aday Memur
16 Mayıs 2024 21:48
hocam bende bunu merak ediyorum birde biz maasi once aldigimiz icin maas iadesi vs oldumu
Toplam 1 mesaj

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