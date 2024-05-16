Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Mayıs 2024 21:42
Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek ne demek

Arkadaşlar tasarruflardaki bu madde hangi atamaları bağlıyor ve ne anlama geliyor acaba

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