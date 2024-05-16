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Editörler : Lanet


16 Mayıs 2024 22:29
İstifa eden memurun memuriyete geri dönüşü

Merhaba arkadaşlar,2021 şubat ayında 7 yıllık memurken istifa ettim.belediyede düz memurdum.geri donus için nasıl bir yol izlemeliyim?

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