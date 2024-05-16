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Editörler : supporters.


16 Mayıs 2024 23:25
Kredi- icra

Bı konuda yardıma ihtiyacım var 3 adet kredim var icraya düşmeden bu 3 ünü Dönüşümlü ödemek istiyorum üstüme ev ve araba var . dönüşümlüdeki macim maddi sıkıntıya girmeden geçinmek .sorum şu

A kredisinin 1.ay ödediğimde B ve C kredisi 1ay gecikmiş olacak.B yi öderken C 2 taksit ödenmemiş olacak.3.ay C yi ödedigimde C nin ilk taksiti ödeneceği için 2taksit gecikmede olacak ben sonraki ay tekrar A yi ödedigimde C icralık mi olur yoksa tekrar 90 gün süre olayı mı başlar

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