Kredi- icra

Bı konuda yardıma ihtiyacım var 3 adet kredim var icraya düşmeden bu 3 ünü Dönüşümlü ödemek istiyorum üstüme ev ve araba var . dönüşümlüdeki macim maddi sıkıntıya girmeden geçinmek .sorum şu

A kredisinin 1.ay ödediğimde B ve C kredisi 1ay gecikmiş olacak.B yi öderken C 2 taksit ödenmemiş olacak.3.ay C yi ödedigimde C nin ilk taksiti ödeneceği için 2taksit gecikmede olacak ben sonraki ay tekrar A yi ödedigimde C icralık mi olur yoksa tekrar 90 gün süre olayı mı başlar