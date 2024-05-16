İibf mezunları Maliye mezunu

Merhaba ben 26 yaşında maliye mezunu bir kadınım bu sene sınava gireceğim atama puanları nasıl seyreder bu sene olduğu gibi 75-80 puanlarla atama olur mu? İzmirde yaşıyorum

Merhaba ben 26 yaşında maliye mezunu bir kadınım bu sene sınava gireceğim atama puanları nasıl seyreder bu sene olduğu gibi 75-80 puanlarla atama olur mu? İzmirde yaşıyorum