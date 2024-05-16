KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Mayıs 2024 23:25
İibf mezunları Maliye mezunu
Merhaba ben 26 yaşında maliye mezunu bir kadınım bu sene sınava gireceğim atama puanları nasıl seyreder bu sene olduğu gibi 75-80 puanlarla atama olur mu? İzmirde yaşıyorum

the back of furkan
Memur
17 Mayıs 2024 00:22

85+


Nuroklco
Aday Memur
17 Mayıs 2024 00:27
kaç net olmalı yani
the back of furkan, 17 dk. önce

85+

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