Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


16 Mayıs 2024 23:49
yayın olgu derleme
sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü yani eski ismi ile başhemşirelik makamı dergilerde yayın yapabilir mi

donurh
Daire Başkanı
17 Mayıs 2024 00:24

Herkes, akademik yayın yapabilir. Mesleğin, ünvanın, hatta bir iş sahibi olup olmamanın önemi yok.


donurh
Daire Başkanı
17 Mayıs 2024 00:29

Yalnız "makam yayın yapabilir mi?" ne demek anlamadım; kurum olarak mı yayın yapmaktan bahsediyorsunuz? Makalenin yazar isimleri tek tek yazılır.

donurh, 15 dk. önce

Herkes, akademik yayın yapabilir. Mesleğin, ünvanın, hatta bir iş sahibi olup olmamanın önemi yok.

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