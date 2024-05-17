Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 00:04
Samsun eş durumu yapacak sinifcilar

Öncelikle şunu söylemek istiyorum

15 yıllık sinif öğretmeniyim ve 331 puanım var. Şimdiye kadar doğu görevinde çalıştım.

Bunu 'sizin yüzünüzden biz gidemiyoruz" veryansinlarini yazmasinlar diye belirtiyorum.

Bu puana gidebilir miyim?

Samsun a eş özrü tayin isteyecek arkadaşlar ,puan durumunuz nedir?

İl emrine kalırsak uzak mesafelere düşer miyim?(Gidin ordakiler de insan yazmayın,6 yıl gidiş geliş yaptım)

Eşimin ikameti Atakum,sizce mümkün mü?

Teşekkürler

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