Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 00:30
Temmuz zammı tahminim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon öngörüsüne göre ise SSK, BağKur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak. Nihai rakam için mayıs ve haziran enflasyon verisi bekleniyor 2024 yılında memur ve memur emeklileri nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu


beyazdag06
Memur
17 Mayıs 2024 10:47
Ocaktan beri diyorum %18-19 civarı olur

Qovboypolis01
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 11:23

Ocaktan beridir yanılıyorsun o zaman. 19,50 ile 20,50 arası gelecek.

beyazdag06, 10 saat önce
Ocaktan beri diyorum %18-19 civarı olur

beyazdag06
Memur
17 Mayıs 2024 11:25
Yanılma payım sadece o kadar mı? Ben daha çok yanılmak istiyorum
Qovboypolis01, 10 saat önce

Ocaktan beridir yanılıyorsun o zaman. 19,50 ile 20,50 arası gelecek.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 11:27

Ne dediysem o gelecek dostum. 19,50 ile 20,50 arası gelecek.

beyazdag06, 10 saat önce
Yanılma payım sadece o kadar mı? Ben daha çok yanılmak istiyorum

beyazdag06
Memur
17 Mayıs 2024 11:28
Tmm kovboy sakin ol
Qovboypolis01, 10 saat önce

Ne dediysem o gelecek dostum. 19,50 ile 20,50 arası gelecek.


murat_326
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 11:56

20 olur


Tarhundas 2
17 Mayıs 2024 12:04

Hiç belli olmaz kaç geleceği olabildiğince kısacaklar

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