Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 00:30
Temmuz zammında Son dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon öngörüsüne göre ise SSK, BağKur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak. Nihai rakam için mayıs ve haziran enflasyon verisi bekleniyor 2024 yılında memur ve memur emeklileri nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu

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