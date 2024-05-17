Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 00:31
Üç yıl sonra 4b yedekten çağırılma

Arkadaşlar merhaba. Kardeşim 2021 yılında bir üniversiteye 4b sözleşmeli personel kadrosuna cbiko aracılığıyla kpss puanıyla başvurdu ve 1.yedek olmaya hak kaldı. Asil aday başvurmuş ve bu zamana kadar ataması yapılmamış. 3 yıl geçtikten sonra kardeşimi arayıp yedekten atanmasının yapılacağı çalışmak isteyip istemediği sorulmuş ve eğer işe başlarsa, asil adayın davasının devam ettiği eğer davayı kazanırsa kardeşimin işine son verileceği ve açıkta kalacağı söylenmiş. Böyle bir durum mümkün mü ve yedek adayı çağırmak için 3 yıl beklemek kanunen normal mi? Kardeşimi 2021 2022 2023 yıllarında atasalar şuanda kadroya geçmişti bu haktan da mahrum kaldı. Bu konuda ne yapılabilir veya durumu hukuki olarak değerlendirebilecek biri var mı? Dönüş yapabilirseniz sevinirim.

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