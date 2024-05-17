Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2024 00:56
Zabıta personel sınavsız unvan değişikliği

Büyükşehir Belediyesinde zabıta personeliyim ve seçimden önce şartlarım tutmasıyla birlikte v.h.k.i unvanına sınavsız geçiş yapmak için talepte bulundum. Seçimden sonra değişen yönetim ile zabıta personelleri arasında patır patır unvan değişiklikleri yapılarak hepsi v.h.k.i unvanına geçti ki halen benim dilekçeye herhangi bir cevap verilmiş değil. Bu noktada gerek yargı gerek baska bir mecrada hakkımı arayabilcegim, yapabileceğim herhangi bir işlem var mıdır?

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