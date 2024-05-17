Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 01:00
Asker Öğretmenlik

Arkadaşlar iyi günler. Öğretmenliğimin 3. yılındayım ve kadrolu öğretmenlik yapmaktayım. Bu yaz tecilim bittiği için Asker Öğretmenliğe başvurmak istiyorum. Nasıl başvuracağımı sorduğumda arkadaşlarım yoklama başvuru yaparken orada asker öğretmenlik yapmak istiyorum minvali bir kutu çıkacağını söyledi. Ancak başvuru yaparken böyle bir kutucuk çıkmadı. Sadece öğretmen misiniz sorusuna evet yazdığım bir kutucuk var. Acaba gözden kaçırdığım bir yer mi var? Yoksa asker öğretmenlik tercihini yoklamadan sonraki askerlik tercih sürecinde mi yapacağım?

Çok Yazılan Konular

Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Maarif eğitimiMEB GYS TercihEk ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!Astın üste mobing yapmasıRotasyon ne zaman gelecekİdareci mülakatı olanlar izinli mi ?Sn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikProje atamalarında bir gariplik var!Kazdığı kuyuya kendisi düştü :)

Sözlük

tristan ve isolde 3 masun 1 bayhan 1 hamak 2 buzlu cam görünümü 1 sürülmek 1 boru anahtarı 1 kuzey kutbunda hiçbir şey olmaması 1 güne bir söz bırak 1 tutulmak 1

Son Haberler

28 Şubat Davası sanıklarına afTasarruf Tedbirleri ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı17 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandıİşte okullarda yıl sonu faaliyet haftası planı ve kılavuzu17 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?