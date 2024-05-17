Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35



Kapalı
17 Mayıs 2024 01:02
Karayollarında taşeron işçisi?

Herkese merhabalar karayollarında taşeron işçisi olarak çalışan birisi torpille kadroya geçme ihtimali varmıdır acaba?

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