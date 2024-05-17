Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 04:05
2 Yıldız Dalgıçlık Sertifikası
merhaba arkadaşlar ilk görev yerim Deniz subeydi ordan ayrılıp İstanbulda kadroya geçtim şimdi doğu ilinde Koruma Şubede görev yapıyorum. Gönüllü sarkta ilk senedeyim.Mart ayında dilekçe yazdım önceligim Doğu illeri olmak üzere deniz liman müdürlüklerinde görev almak istiyorum diye. Koruma daire red verdi. Sadece branşlaşmış personelin tayinlerini yapıyoruz diye.PBS de dilekçem Personel dairede görünüyor atama döneminde degerlendirilecektir diye not düşmüşler. Sizce benim tayini Deniz şubeye alırlar mı ?

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