2 Yıldız Dalgıçlık Sertifikası

merhaba arkadaşlar ilk görev yerim Deniz subeydi ordan ayrılıp İstanbulda kadroya geçtim şimdi doğu ilinde Koruma Şubede görev yapıyorum. Gönüllü sarkta ilk senedeyim.Mart ayında dilekçe yazdım önceligim Doğu illeri olmak üzere deniz liman müdürlüklerinde görev almak istiyorum diye. Koruma daire red verdi. Sadece branşlaşmış personelin tayinlerini yapıyoruz diye.PBS de dilekçem Personel dairede görünüyor atama döneminde degerlendirilecektir diye not düşmüşler. Sizce benim tayini Deniz şubeye alırlar mı ?

merhaba arkadaşlar ilk görev yerim Deniz subeydi ordan ayrılıp İstanbulda kadroya geçtim şimdi doğu ilinde Koruma Şubede görev yapıyorum. Gönüllü sarkta ilk senedeyim.Mart ayında dilekçe yazdım önceligim Doğu illeri olmak üzere deniz liman müdürlüklerinde görev almak istiyorum diye. Koruma daire red verdi. Sadece branşlaşmış personelin tayinlerini yapıyoruz diye.PBS de dilekçem Personel dairede görünüyor atama döneminde degerlendirilecektir diye not düşmüşler. Sizce benim tayini Deniz şubeye alırlar mı ?