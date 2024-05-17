KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 07:31
32. dönem Pomem başvuru artar mı?

Kamu tasarruf paketinin açıklanması ile memur alımlarının azalacağını varsayarsak önümüzdeki 32. POMEM alımlarına yoğunluk olur mu sizce ?


Baypar
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 10:28

Evet artar. Diğer kamu kurumlarında alım azaltılacağı için pomem alımlarını da azaltacaktır. Ve atamalar azaldığı için diğer mezunlar ( maliye , iktisat , sağlık vb ) pomeme başvuracaktır. Haliyle Lisans kpss puanı bile artabilir ve eskiden dolmayan 10 katı kontenjanı bile dolabilir.

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