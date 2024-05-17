KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 07:31
32. Pomeme başvuru artar mi

Kamu tasarruf paketinin açıklanması ile memur alımlarının azalacağını varsayarsak önümüzdeki 32. POMEM alımlarına yoğunluk olur mu sizce ?

Çok Yazılan Konular

Pomem alımı ve kaç puanda kapatırPomem önlisans alımı ve puanPolis okulu mezunlarına verilen diploma

Sözlük

buzlu cam görünümü 1 tristan ve isolde 2 Birini parlatmaya çalışmak 1 the fall 1 bayhan 1 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 hayatın anlamı 2 biz farklı dünyaların insanlarıyız 2 longyou mağara kompleksi 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralıSilah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı2 il için 'sarı' uyarı: Heyelan riskine dikkatDışişleri Bakanlığı'na 3 Bakan Yardımcısı atandıTasarruf Tedbirleri ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlandı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?