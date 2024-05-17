Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 08:27
Ekonomi konusunda rahmetli Ecevit'e hakaret edenler ...

buyrun alalım sizi bu başlığa

bol ihaleli, bol cukkalı bol özelleştirmeli ve ucuz dolar karşılığında yaşatılan her yere mantar gibi dikilen avmlerle kurulan lale devri bitti

şimdi adına kemer sıkma denen imf programlı uygulanıyor.

en son bu kemer sıkma politikasını ecevit uygularken rahmetlinin ne anası ne de babası kalmıştı.

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