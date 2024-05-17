Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Mayıs 2024 08:31
MSÜ'de görevlendirilmek üzere muvazzaf subay alımı

Arkadaşlar merhaba,

Kuvvet Komutanlıklarında ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay ilanını 1-2 senedir takip ediyorum. Bu sene lisans öğrenimimi tamamlayacağım. ALES'ten iyi bir puan aldım. Yüksek Lisans başlatacağım. Öğretmen sınıfından başvuru yapacağım ve başvuracağım bölüm eğitim bilimleri. Burada da başvuru şartlarında yüksek lisans yapıyor olmak ibaresi yer alıyor. Aklımı karıştıran durum şu tezli/tezsiz herhangi bir ayrım belirtmeden bu durum yazıyor. Önceden başvuran arkadaşlar varsa bu konuda beni bilgilendirirse çok sevinirim.

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